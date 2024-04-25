В Украине возросло производство электроэнергии, но дефицит сохраняется – "Укрэнерго"

В Украине выросло производство электроэнергии солнечными электростанциями. В то же время, в энергосистеме сохраняется дефицит, поэтому большую часть суток поступала аварийная помощь из европейских стран.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Отмечается, что сегодня в 09:30 потребление на 10% ниже, чем вчера.

"Вчера, 23 апреля, суточный максимум потребления был зафиксирован в утренние часы. Он был на 6,4% выше, чем 22 апреля. Вечером, с 17:00 до 22:00, уровень потребления снижался из-за ограничения мощности для бизнеса и промышленности" , – говорится в сообщении.

В течение суток действуют ограничения потребления в Харьковской области. К утру обесточено около 205 тысяч бытовых потребителей. Также круглосуточно ограничено потребление промышленности на Криворожье.

Объем аварийной помощи из-за границы несколько снизился благодаря увеличению производства на солнечных электростанциях.

В течение почти всех суток, за исключением ночных часов, из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 12786 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1675 МВт.