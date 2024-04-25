НАБУ взялось за элитную недвижимость семьи главы отдела СБУ Витюка

Национальное антикоррупционное бюро исследует покупку элитной недвижимости членами семьи главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка. Об этом НАБУ рассказало в ответ на запрос журналистов, сообщает Новое время.

«Сейчас детективы Национального бюро исследуют и прорабатывают приведенные в расследовании фактические обстоятельства приобретения недвижимости членами семьи указанного лица» , — говорится в ответе бюро.

При этом в НАБУ отметили, что по состоянию на начало апреля не получали заявления о расследовании возможных правонарушений Витюка.

Как сообщалось ранее, 4 апреля журналисты Слідство.Інфо опубликовали расследование об имуществе семьи Витюка. В частности, в нем говорилось о том, что жена главы кибербезопасности СБУ купила квартиру стоимостью более 20 млн грн в элитном жилом комплексе Киева, который расположен на Печерске.

6 апреля редакция Слідство.Інфо обвинила сотрудников СБУ в использовании ТЦК и СП для давления на СМИ. Они заявляли о попытке СБУ мобилизовать их журналиста Евгения Шульгата, таким образом «отомстив» за его профессиональную деятельность.

9 апреля глава Службы безопасности Украины Василий Малюк отстранил Витюка от исполнения должностных обязанностей на время проверки обстоятельств. Его отправили на прохождение службы в боевом подразделении ГКИБ.

16 апреля стало известно, что Национальное агентство по предотвращению коррупции проводит проверку образа жизни Витюка.

Позже Слідство.Інфо сообщило, что Витюк снимал на видео, как спецназовцы Беркута во время Революции достоинства в феврале 2024 года расстреливали митингующих на улице Институтской.