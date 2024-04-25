Британская разведка: Арест зама Шойгу - самый серьезный скандал в Минобороны РФ за десятилетие

В британской разведке считают, что арест заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова является самым серьезным скандалом, который произошел в российском ведомстве с момента отставки министра обороны Анатолия Сердюкова в ноябре 2012 года. Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, сообщает Новое время.

По мнению разведчиков, сообщения о роскошном образе жизни Иванова «неудобно сочетаются» с призывом российского диктатора Владимира Путина о том, что «новой национальной элитой» стали российские оккупанты, которые воевали против Украины. В частности, в отчете упомянули о декларации Иванова о доходах за 2018 год, в которой якобы указано, что он владеет 22 автомобилями.

Британская разведка также отметила, что Иванов, вероятно, имеет давние связи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, поскольку был вице-премьером в правительстве Московской области в 2012 году, когда Шойгу был губернатором региона.