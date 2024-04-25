Враг пытается наступать с флангов вокруг Часового Яра – Нацгвардия

Российская армия продолжает активно штурмовать позиции украинских военных на бахмутском, авдеевском, лиманском, ореховском и новопавловском направлениях. Об этом рассказал в эфире телемарафона спикер Национальной гвардии Руслан Музычук, сообщает Зеркало недели.

В районе города Часов Яр, которое военное командование РФ приказало захватить до 9 мая, россияне активно используют артиллерию и пытаются наступать с флангов вокруг Часового Яра.

По его словам, украинские военные не дают оккупационным войскам закрепиться. Музычук отметил, что армия РФ за сутки произвела 176 обстрелов на востоке Украины и 97 — на юге.