США все еще превосходят ЕС по объемам помощи Украине - исследование

Новая европейская военная помощь Украине не показала роста за последние месяцы, несмотря на то, что помощь США полностью прекратилась. Об этом свидетельствуют данные Кильского института мировой экономики (IfW), сообщает Европейская правда.

ЕС и его страны-члены предоставили Украине в общей сложности 42 миллиарда евро военной помощи с начала войны до конца февраля 2024 года, тогда как США предоставили 43,1 миллиарда евро.

За последние месяцы Европа практически догнала США и теперь "на одном уровне с США, когда речь заходит о военной помощи", объяснил Кристоф Требеш, руководитель отдела IfW по поддержке Украины.

Однако Европа не смогла восполнить большой пробел, оставленный Соединенными Штатами, особенно в части боеприпасов.

Европейский оборонный сектор очень медленно наращивал производственные мощности.

Соответственно, в январе и феврале 2024 года Украине было выделено около 6 миллиардов евро дополнительной поддержки со стороны ЕС, в то время как пакет помощи на общую сумму более 60 миллиардов долларов был заблокирован в Конгрессе.