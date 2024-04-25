Бринк подтвердила секретную передачу Украине ракет ATACMS

Соединенные Штаты Америки в марте отправили Украине ракеты ATACMS с дальностью поражения в 300 километров. Посол США в Украине Бриджит Бринк подтвердила передачу ракет дальнего радиуса действия, сообщает Зеркало недели.

"В этом месяце Соединенные Штаты предоставили Украине ракеты ATACMS дальнего радиуса действия по поручению президента Джо Байдена. Это еще один сигнал, что наша преданность делу защиты Украины непреклонна" , - рассказала Бринк в соцсети Х.

Агентство Reuters сообщало, что наша страна впервые применила эту модификацию дальнобойных ракет утром 17 апреля во время атаки аэродрома во временно оккупированном Джанкое.

Заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Пател рассказал, что США не объявляли о поставках ВСУ дальнобойных ракет ATACMS, потому что таковой была просьба Киева.

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский считает, что ВСУ могут использовать ракеты ATACMS для уничтожения пусковых установок на территории России, для поражения Керченского моста и объектов РФ на фронте.