Сухопутные войска об обновлении данных военнообязанных: ТЦК работают круглосуточно

В Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки работают круглосуточно, военнообязанные могут обновить данные в любое удобное время.

Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск в Facebook.

"Появляется много информации об очередях возле ТЦК. Это хорошо, что большое количество людей решило обновить данные или стать на учет. Но хотим вам сообщить: Территориальные центры комплектования (ТЦК) работают 24/7. Вы можете прийти в любое удобное для вас время" , – говорится в сообщении.

Также в Сухопутных войсках подчеркивают, что мужчины призывного возраста могут предварительно позвонить по телефону в ТЦК. Контакты по ссылке .

Как известно, согласно новому закону о мобилизации мужчины призывного возраста должны в течение 60 дней уточнить свои учетные данные в ТЦК, ЦНАП или через электронный кабинет.