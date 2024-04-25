Швеция начала масштабную подготовку к войне с РФ – Bloomberg

Швеция начала активную модернизацию своей инфраструктуры и гражданской обороны ради подготовки к войне с Россией﻿. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Деловая столица.

"Скандинавская нация с 10-миллионным населением находится в повышенной военной готовности после российской аннексии Крыма десять лет назад. Но столкнувшись со все более смелыми заявлениями Владимира Путина новый член НАТО говорит, что должен быть максимально готовым, если конфликт распространится через страны Балтии" , — отмечают в агентстве.

В свои приоритеты скандинавская страна включила достаточно уязвимую энергетическую инфраструктуру. В связи с этим, например, было принято решение вновь ввести в эксплуатацию законсервированную электростанцию в Мальме, которую собирались демонтировать и отправить за границу. Оператор энергосистемы Швеции заявил о своем желании восстановить объект, чтобы тот мог поддерживать свет в третьем по величине городе страны в случае атаки на энергетическую инфраструктуру.

"Никто не знает, сколько у нас есть времени" , — говорит министр по делам гражданской обороны Карл-Оскар Болин.

Агентство пишет, что шведское правительство настаивает на том, что страна должна быть полностью готова, если война распространится на Прибалтику. Как отмечает издание, кроме восстановления энергетики Швеция взялась за укрепление армии, численность которой была сокращена после холодной войны. Поскольку Швеция сделала ставку на мирное будущее, стране необходимо обновить также порты, дороги, железнодорожные сети, больницы и приюты.

До конца 2028 года около тысячи шведских специалистов должны быть подготовлены для оказания помощи в защите энергоснабжения, а вокруг энергообъектов будут построены более прочные ограждения и усилен контроль. В бюджете на 2024 год на эти цели Швеция выделила $510 млн, что примерно втрое больше суммы, выделенной в 2021 году, до начала полномасштабной войны в Украине, отмечает Bloomberg.