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Оккупанты начали призыв украинцев на захваченных территориях

Оккупанты начали призыв украинцев на захваченных территориях
Фото: stat.mil.ru

Российские оккупанты начали весенний призыв на срочную службу украинцев с захваченных территорий. Об этом информировал глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает Новое время.

Отмечается, что они руководствуются указом диктатора Владимира Путина о призыве молодежи в РФ. Исключений для новых оккупированных территорий нет.

В середине апреля гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий создал так называемые «призывные комиссии» на ВОТ.

«Привлечение жителей ВОТ к службе в армии страны-оккупанта — это нарушение международного законодательства», — отметил Федоров.

Он добавил, что ранее российские власти утверждали, что не будут призывать срочников с захваченных территорий минимум пять лет.

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