Оккупанты начали призыв украинцев на захваченных территориях

Российские оккупанты начали весенний призыв на срочную службу украинцев с захваченных территорий. Об этом информировал глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает Новое время.

Отмечается, что они руководствуются указом диктатора Владимира Путина о призыве молодежи в РФ. Исключений для новых оккупированных территорий нет.

В середине апреля гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий создал так называемые «призывные комиссии» на ВОТ.

«Привлечение жителей ВОТ к службе в армии страны-оккупанта — это нарушение международного законодательства» , — отметил Федоров.

Он добавил, что ранее российские власти утверждали, что не будут призывать срочников с захваченных территорий минимум пять лет.