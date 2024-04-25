В ВСУ рассказали, чем россияне компенсируют отсутствие ракетоносителей в море
Армия РФ компенсирует отсутствие ракетоносителей в Черном и Азовском морях мобильными платформами во временно оккупированном Крыму. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук, сообщает Новое время.
По его словам, с помощью аэроразведки россияне выискивают объекты, по которым могут нанести огневое поражение из Крыма.
«Они компенсируют отсутствие носителей крылатых ракет в акватории моря наличием мобильных платформ непосредственно в Крыму. Для этого они вынуждены проводить разведку. Усилили они достаточно сильно воздушную компоненту: сегодня в небе можно увидеть, как говорят специалисты, целый зоопарк дронов», — отметил спикер Сил обороны юга.