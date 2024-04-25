В ВСУ рассказали, чем россияне компенсируют отсутствие ракетоносителей в море

Армия РФ компенсирует отсутствие ракетоносителей в Черном и Азовском морях мобильными платформами во временно оккупированном Крыму. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук, сообщает Новое время.

По его словам, с помощью аэроразведки россияне выискивают объекты, по которым могут нанести огневое поражение из Крыма.