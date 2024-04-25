Нападение на любого члена НАТО закончится неизбежным поражением РФ – МИД Польши

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что нападение России на любого из членов НАТО закончится неизбежным поражением, поскольку Альянс имеет втрое больше военнослужащих и военно-воздушных сил и в четыре раза больше кораблей, чем Россия. Ссылаясь на RMF24, которое цитирует его выступление в Сейме, сообщает Новое время.

Сикорский отметил, что после проведения первой волны мобилизации Россия имела чуть более 1 миллиона 300 тысяч военнослужащих, а численность военнослужащих НАТО без дополнительной мобилизации составляет более трех с половиной миллионов.

Он сообщил, что номинальный ВВП стран НАТО и ЕС составляет более 45 триллионов долларов, а совокупный ВВП России и Беларуси составляет лишь 2,2 триллиона, или в 20 раз меньше.