Нападение на любого члена НАТО закончится неизбежным поражением РФ – МИД Польши
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что нападение России на любого из членов НАТО закончится неизбежным поражением, поскольку Альянс имеет втрое больше военнослужащих и военно-воздушных сил и в четыре раза больше кораблей, чем Россия. Ссылаясь на RMF24, которое цитирует его выступление в Сейме, сообщает Новое время.
Сикорский отметил, что после проведения первой волны мобилизации Россия имела чуть более 1 миллиона 300 тысяч военнослужащих, а численность военнослужащих НАТО без дополнительной мобилизации составляет более трех с половиной миллионов.
Он сообщил, что номинальный ВВП стран НАТО и ЕС составляет более 45 триллионов долларов, а совокупный ВВП России и Беларуси составляет лишь 2,2 триллиона, или в 20 раз меньше.
«В 2022 году 15 стран НАТО, которые активно помогают Украине, потратили на оборону более 1,17 триллиона долларов, тогда как Россия едва потратила 86,4 миллиарда долларов, или почти в 14 раз меньше», — подчеркнул Сикорский.