Макрон отстаивает свою позицию о "стратегической двусмысленности" в отношениях с РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон защищает свою позицию, что с тем, как непрогнозируемо ведет себя современная Россия, западные союзники не должны давать ей понимания, где пределы их действий, что он называет "стратегической двусмысленностью". Об этом он сказал в большой стратегической речи о будущем Европы в Сорбонном университете, сообщает Европейская правда.

Макрон заявил, что война России против Украины является ключевой угрозой безопасности Европы, и для безопасности европейских стран принципиально важно, чтобы Россия не победила в этой агрессивной войне.

Именно поэтому, подчеркнул он, решение наказывать Россию санкциями и помогать Украине было и остается верным.

Макрон также повторил, что считает правильным "восстановление стратегической двусмысленности" после встречи собиравшейся в Париже части союзнических стран и после которой сказал, что не исключает ввода войск союзников на территорию Украины.

"Мы имеем дело с государством, которое "развязало себе руки", которое напало на европейское государство, у которого уже не "спецоперация" и которое не говорит больше, где границы его намерений. Почему мы тогда каждое утро должны говорить, какие все наши стратегические ограничения? Если мы говорим, что от происходящего в Украине зависит наша безопасность (...), то должны ли быть у нас ограничения? Нет" , – пояснил свою позицию президент Франции.

В своем выступлении Макрон призвал осознать, что "Европа, которой ее все знают – смертная", и дальнейшее ее будущее зависит от того, какие решения в ближайшее время примут или не примут европейские государства и смогут ли гарантировать свою безопасность и экономическую самодостаточность.

"Эра, когда Европа покупала энергоресурсы у России, производила товары в Китае и делегировала свою безопасность США, подошла к концу" , - подчеркнул президент Франции.

По его мнению, "пробуждение" Европы перед новыми вызовами все еще слишком медленно и важно понимать, что у Соединенных Штатов есть собственные интересы и приоритетом для них будет угроза Китаю. Следовательно, Европа должна брать на себя большую ответственность и думать о надежной коллективной обороне на уровне континента.