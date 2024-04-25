В Украине второй раз за день объявляли тревогу из-за МиГ-31К (Обновлено)
Во всех областях Украины 25 апреля второй раз за день объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К – носителя ракет "Кинжал".
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
"Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К!", – говорится в сообщении.
14:16. Активность российской тактической авиации в воздушном пространстве Белгородской, Курской областей и над акваторией Азовского моря.
14:19. Сумская область - в укрытие! Цель в направлении Сум.
В 14:25 объявили отбой угрозы МиГ-31К.