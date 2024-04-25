ТЦК не будут вручать повестки мужчинам за границей - Минобороны

Украинские территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) за границей работать не будут, а вручение повесток мужчинам за границей выглядит нереальным, заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, сообщает Радио Свобода.

"ТЦК за границей работать не будут. Министерство обороны не может комментировать те или иные действия Министерства иностранных дел. Это (вручение повесток за границей – ред.) выглядит достаточно нереальным" , – сказал он.

Представитель Минобороны объясняет, что после вступления в силу нового закона о мобилизации у мужчин призывного возраста в Украине и за рубежом в течение 60 дней будет возможность обновить военно-учетные данные, в том числе и через электронный кабинет.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что мужчинам из-за границы не нужно возвращаться в Украину, чтобы обновить свои данные, Лазуткин ответил:

"Обязательно ехать в Украину не надо, но если человек хочет защищать Родину, хочет присоединиться к Силам обороны, то, конечно, стоит приезжать в Украину… Для тех, кто за границей, будет возможность сделать это (обновить военно-учетные) данные – ред.) в консульских учреждениях, а также через электронный кабинет".

Представитель Минобороны говорит, что сейчас делают все возможное, чтобы электронный кабинет, через который можно обновить данные, заработал в июне.

"Сейчас делается все возможное для того, чтобы такая возможность была… На этапе активной разработки (электронный кабинет – ред.). Я практически ежедневно общаюсь с людьми, которые занимаются этим. Там очень много вопросов и в том числе касающихся технических решений, кибербезопасности. Процесс идет, талантливые люди вовлечены в него.

Планируется, что заработает все июне (заработает электронный кабинет – ред.), и можно будет скачать туда информацию о себе, подтягиваться туда информация из государственных реестров. Таким образом, сервис станет более удобным для большего количества граждан, уже привыкших жить с помощью смартфона, ноутбука, планшета" , – сказал Дмитрий Лазуткин.

По его словам, прохождение военно-врачебной комиссии в электронном кабинете не предусмотрено. Введение электронного кабинета позволит качественно осуществлять учет военнообязанных.

"Электронный кабинет пока не предусматривает прохождение ВЛК. Речь идет об обновлении данных прежде всего - изменении места жительства, изменении семейного положения, бронировании, резервировании и т.д." , - рассказал Дмитрий Лазуткин.

Накануне правительство Украины запретило пересылать загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за границу. Согласно постановлению правительства от 23 апреля мужчины от 18 до 60 лет смогут получить документы только на территории Украины.

С 23 апреля МИД Украины ограничил предоставление консульских услуг мужчинам в возрасте 18-60 лет за границей, включая оформление заявок на получение загранпаспортов и их выдачу. Как объяснили в министерстве, это связано с принятием Верховной Радой закона о мобилизации, который вступит в силу 18 мая 2024 года.

Решение во внешнедипломатическом ведомстве назвали временным шагом, "обусловленным необходимостью решения вопросов военного учета граждан мобилизационного возраста, находящихся за границей". Восстановить предоставление услуг обещают после вступления в силу закона, но с учетом его требований.

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