Нацбанк ухудшил прогноз роста экономики до 3% в 2024 году

Национальный банк ухудшил оценку роста реального ВВП в 2024 году с 3,6% в предыдущем макропрогнозе до 3% и ухудшил ожидания роста в 2025 году на 0,2 п.п. до 5,6% и сохранил прогноз на 2026 год на уровне 4,5%.﻿ Об этом заявили в Нацбанке по итогам решения монетарного комитета 25 апреля, сообщает Экономическая правда.

"Рост реального ВВП в I квартале 2024 года, по оценкам НБУ, был слабее, чем ожидалось, прежде всего из-за сдержанных бюджетных расходов в условиях неопределенности с поступлением внешнего финансирования" , – отметил глава НБУ Андрей Пышный.

По его словам, дополнительным фактором была блокада западной границы, которая сдерживала активность отдельных видов деятельности. В то же время стабильная работа морского коридора, благоприятная погода и увеличение внутреннего спроса поддерживали экономический рост.

НБУ прогнозирует дальнейшее восстановление экономической активности, учитывая недавние сдвиги в вопросах получения международной помощи, а также ожидаемое оживление внутреннего и внешнего спроса. В то же время прогноз роста реального ВВП ухудшен из-за последствий масштабных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины. Ожидается, что экономика вырастет на 3% в 2024 году и на 4,5-5% в 2025, 2026 годах.