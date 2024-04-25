Лукашенко сожалеет, что Беларусь отказалась от ядерного оружия после распада СССР
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал ошибкой решение о выводе стратегического ядерного оружия из страны после распада Советского Союза, сообщает Украинская правда.
"Если бы мне пришлось принимать тогда решение, мы бы никогда не вывели стратегическое ядерное оружие с территории Беларуси. Это был самый мощный арсенал. Но это было решено до меня по требованию американцев", – заявил он.
Лукашенко заявил, что по его просьбе, в Беларуси было размещено российское тактическое ядерное оружие.
Также он добавил, что стратегическое ядерное оружие Беларуси не нужно, но тактическое - просто необходимо.
Однако, мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщает, что признаков наличия ядерного оружия в Беларуси пока нет.
"Сейчас, как и раньше, нет никаких реальных подтверждений его слов. За все время мониторинга мы не наблюдаем никаких фактов, которые подтверждали бы наличие тактического ядерного оружия на территории Беларуси", – отметили в мониторинговой группе.