В ВСУ не исключают массированные атаки до прибытия оружия от партнеров

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины не отрицают вероятности массовой атаки по Украине со стороны России – она может произойти и до получения новой помощи от США. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, сообщает Лига.net.

"Конечно, враг коварен и мы должны быть готовыми к любому развитию событий. В том числе к массированной атаке до прибытия еще вооружения от наших международных партнеров в том числе. Тем более, что об этом заявляют ряд международных организаций, в частности ISW" , – рассказал он.

Спикер отметил, что сложно говорить о периодике, поскольку враг постоянно пытается менять свою тактику.