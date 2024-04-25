Абсолютное большинство потерь россияне несут на Восточном направлении – ВСУ

Российская армия несет большие потери в живой силе и легкобронированной технике во время ударно-штурмовых действий: в среднем, 85% потерь как в живой силе, так и в технике, противник несет на Восточном направлении. Об этом заявил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин, сообщает Лига.net.

Волошин рассказал, что важную роль в том, что враг несет большие потери играют минные заграждения и FPV-дроны, которые помогают останавливать легкобронированную и бронированную технику противника.

Он акцентировал, что воины десантно-штурмовой Таврической бригады за шесть месяцев боев на одном из направлений уничтожили более 300 единиц вражеской техники.