В результате обстрелов Донетчины погибли четыре человека - ОВА

В результате обстрелов Донецкой области 25 апреля погибли четыре человека, шесть раненых.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Утром под массированными обстрелами находилась центральная часть области. Достоверно известно об одном погибшем в Очеретино. В Красногоровке четыре человека получили ранения — все они доставлены в больницы. Еще один человек ранен в Горняке Кураховской общины.

Кроме того, враг обстрелял Новоалександровку и Воздвиженку Гродовской общины – последствия устанавливаются.

Днем россияне продолжили обстрелы Донбасса.

Под огонь попало Удачное — по предварительной информации, оккупанты ударили по поселку ракетой. Там 2 человека погибли и 1 ранен.

Также 1 человек погиб и 2 дома повреждены в Кураховке – ее враг обстрелял из ствольной артиллерии.