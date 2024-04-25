В Беларуси обвинили Литву в подготовке удара дронами по Минску

С территории Литвы готовился ряд ударов дронами по территории Беларуси. Об этом заявил председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь Иван Тертель на заседании VII Всебелорусского народного собрания, сообщает Зеркало недели.

«Комитет государственной безопасности во взаимодействии с коллегами из других силовых структур в последнее время провел ряд острых чекистских мер, позволивших предотвратить нанесение ударов боевыми дронами с территории Литвы по объектам в Минске и его пригородах» , - заявил Тертель.

Он утверждает, что это не конец операции, а больше данных озвучить он не может.

При этом он дополнительно обвинил белорусскую оппозицию в запланированных кибератаках на Белорусскую АЭС, критическую инфраструктуру, провоцирование катастроф на производствах и железной дороге.