Дуда пригласил Туска обсудить размещение ядерного оружия в Польше

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что пригласил премьер-министра Дональда Туска в президентский дворец 1 мая, чтобы обсудить с ним, среди прочего, размещение ядерного оружия по программе НАТО Nuclear Sharing.﻿, сообщает Европейская правда.

Дуда напомнил, что во время его недавнего визита в Соединенные Штаты вопрос программы Nuclear Sharing и возможного участия в ней Польши "возникал в разговорах с политиками и журналистами".

"Я дал комментарий по этому поводу для польской газеты. Премьер-министр Дональд Туск тогда сказал, что хотел бы встретиться со мной на эту тему и поговорить. Я ответил, что, конечно, готов" , – сказал Дуда. ﻿

Он сообщил, что направил приглашение премьер-министру о встрече 1 мая до полудня.

Напомним, в интервью, которое появилось 22 апреля в газете Fakt, польский президент заявил, что в случае решения союзников "о размещении ядерного оружия в рамках совместного использования ядерного оружия также и на нашей территории, с целью укрепления безопасности восточного фланга НАТО", Варшава будет готова к этому.

Премьер-министр Польши Дональд Туск резко прокомментировал это заявление.

"Я с нетерпением жду встречи с президентом Дудой, потому что этот вопрос касается непосредственно и очень однозначно польской безопасности. И я хотел бы хорошо понять намерения господина президента" , – сказал премьер Польши.

Он заявил, что "эта идея является очень массовой и очень серьезной"

"Я хотел бы знать все обстоятельства, которые побудили президента сделать это заявление" , – отметил Туск.

Nuclear Sharing – это программа НАТО, которая действует с 1960-х годов. Это один из элементов ядерного сдерживания НАТО, связывающий США и их европейских союзников, которые не имеют собственного ядерного оружия. Это практическое распространение ядерного зонтика США на Европу.

Предыдущее правительство Польши активно поддерживало идею присоединения к программе ядерного обмена среди стран НАТО в ответ на решение РФ разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.