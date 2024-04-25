Россияне скинули КАБ на Сумы, повреждена инфраструктура

Армия РФ днем в четверг, 25 апреля, ударила управляемой авиабомбой по инфраструктуре города Сумы. В настоящее время на месте удара работают спасательные службы. Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА.

"Российские террористы, пренебрегая правилами войны, международными конвенциями, продолжают совершать преступления против мирного населения Сумщины" , - заявили в ОВА.

На месте удара работают все необходимые службы, а последствия атаки еще уточняются, отметили в администрации.