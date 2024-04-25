Китай предупредил США о выборе между конфронтацией и сотрудничеством - FT

Китай предупредил США, что Вашингтон и Пекин должны сделать выбор между "конфронтацией или сотрудничеством", на фоне официального визита государственного секретаря Штатов Энтони Блинкена, в ходе которого он, в частности, будет призывать Китай прекратить поддержку России в войне против Украины. Об этом пишет FT, сообщает Зеркало недели.

В четверг, 25 апреля, Блинкен встретился с главой парткома Коммунистической партии в Шанхае Чэнь Цзинином в преддверии переговоров с центральным руководством Китая, в том числе с министром иностранных дел Ван И, которые состоятся в Пекине в течение следующих двух дней.

"Независимо от того, выберут ли Китай и США сотрудничество или конфронтацию, это влияет на благосостояние обоих народов, наций, а также будущее человечества" , - сказал Чэнь.

Напряженность в отношениях между двумя странами растет на фоне обвинений США в том, что Китай поддерживает российскую военно-промышленную машину, поставляя Москве материалы, необходимые для производства оружия для войны против Украины.

Ожидается, что Блинкен предупредит Китай о возможности карательных шагов со стороны США, если Китай не прекратит поставлять России технологии двойного назначения.

В выступлении перед встречей за закрытыми дверями с Чэнь Блинкен не упомянул об Украине, сказав лишь, что США и Китай обязаны ответственно управлять своими отношениями.

Визит Блинкена проходит в то время, когда США и Китай ищут пути стабилизации в своих напряженных отношениях: президент Штатов Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин встречались в Сан-Франциско в прошлом году и провели телефонный разговор в этом месяце. Пока неясно, увидится ли Блинкен с Си, с которым госсекретарь США последний раз встречался в Пекине в июне прошлого года.

Недавно в Китай ездила министр финансов США Джанет Йеллен, а министр обороны Штатов Ллойд Остин впервые с ноября 2022 года провел переговоры со своим китайским коллегой. Контакты между двумя странами активизировались после договоренности Байдена и Си.