РФ ударила из артиллерии по Никополю, двое раненых

В Никополе Днепропетровской области в результате артиллерийских обстрелов получили ранения два человека, также есть разрушения. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Двое пострадавших в Никополе. 74-летняя женщина – тяжелая. У нее осколочные ранения, травматический шок. Еще одному пострадавшему 46 лет. Мужчина в состоянии средней тяжести. В больнице – оба" , - написал Лысак в Фейсбуке.

По его словам, в результате российского артобстрела есть разрушения, а именно: изуродованные кафе, рынок и авто.