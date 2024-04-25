В Литве отреагировали на заявление Беларуси о якобы сорванной "атаке дронов"

В Вооруженных силах Литвы назвали дезинформацией заявление главы КГБ Беларуси о якобы сорванной "атаке дронов" по Минску с территории Литвы, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает LRT.

Представитель отдела стратегических коммуникаций армии, майор Гинтаутас Чюнис заявил, что это дезинформация, и он не может назвать такие заявления иначе как "бредом".

Представительница коммуникационной службы командующего армии Живиле Диджгалвиене назвала заявления из Минска ложными обвинениями, подчеркнув, что Литва не осуществляла и не планирует враждебных действий против других стран.

Глава Литовского национального центра кризисного реагирования (NKVC) Вильмантас Виткаускас отметил, что подобные заявления белорусских чиновников о каких-то якобы группировках на территории Литвы и Польши, стремящихся навредить Беларуси, не являются чем-то новым.

"Такие нарративы звучат уже долгое время и они становились особенно активными во время оборонительных учений НАТО в государствах Балтии, и Лукашенко выходил с подобными заявлениями в начале марта... Такие заявления белорусского КГБ можно оценивать как продолжающуюся враждебную провокацию и информационную атаку против Литвы, которая не имеет ничего общего с реальностью", – отметил Виткаускас.

Он предположил, что эту историю придумали сугубо для внутренней аудитории на фоне проведения Всебелорусского народного собрания.

Напомним, в своем выступлении на собрании руководитель Комитета госбезопасности Беларуси заявил о якобы сорванной "атаке беспилотниками" на Минск с территории Литвы.