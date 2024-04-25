В МИД РФ пригрозили США снижением уровня дипотношений в случае конфискации активов

РФ допускает вариант снижения уровня дипломатических отношений с США, если Вашингтон примет практические меры по конфискации ее активов, сообщает Европейская правда.

Об этом "РИА Новости" заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По словам замглавы МИД РФ, после принятия законопроекта Конгрессом США, который предусматривает конфискацию российских замороженных активов, "характер ответных мер" будет определяться в зависимости от того, как дальше "пойдет дискуссия в кругу наших противников".

"Снижение уровня дипотношений – это одна из опций, безусловно. По вопросу нашего финансово-экономического реагирования, материального реагирования на этот шаг, от которого мы по-прежнему предостерегаем оппонентов, многие высокопоставленные представители в нашем правительстве уже высказывались", – отметил Рябков.

Он также заявил, что Москва изучает "оптимальную форму реакции, где среди контрмер присутствуют и действия в отношении активов наших западных оппонентов и где присутствуют дипломатические меры реагирования".

"Одно другого не замещает, не отменяет, но просто пока нет никаких решений, потому что нет решений и с той стороны", – добавил представитель МИД РФ.

Ранее сообщалось, что предложение США по использованию будущих процентов с замороженных российских активов на сумму около 300 млрд долларов для помощи Украине вместо полной их конфискации набирает популярность среди стран "Группы семи".

Вашингтон продолжает настаивать, что все варианты, включая прямую конфискацию российских активов, являются оправданными по международному праву и должны оставаться на столе, но он стремится достичь консенсуса вокруг идеи, которая может помочь Украине сейчас, сказал Reuters чиновник на условиях анонимности.

Напомним, Палата представителей США в субботу, 20 апреля, одобрила законопроект, который предусматривает возможность конфискации в пользу Украины суверенных активов РФ и расширение антироссийских санкций. Президент Байден подписал этот закон 24 апреля.