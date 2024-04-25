Министр агрополитики Сольский подал заявление об отставке

Министра аграрной политики и продовольствия Николай Сольский подал в Верховную Раду заявление об отставке, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Совета Руслан Стефанчук в Facebook.

Стефанчук опубликовал фото заявления Сольского, датированного 25 апреля. По его словам, она будет рассмотрена на одном из ближайших пленарных заседаний.

Как сообщалось, НАБУ и САП и криминируют министру завладение государственной землей на 291 млн грн и попытку завладения еще на 190 млн грн.