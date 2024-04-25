Bloomberg: ЕС может ввести санкции против российских проектов по производству СПГ

Члены Евросоюза рассматривают варианты по введению санкций в отношении российских проектов по производству сжиженного природного газа, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Bloomberg.

Евросоюз хочет еще больше повлиять на российскую цепочку поставок СПГ и будущие доходы от таких проектов, как "Арктик СПГ-2", терминал СПГ в Усть-Луге и "Мурманский СПГ".

Также в ЕС размышляют о том, чтобы портам членов блока было запрещено импортировать российские товары, которые затем реэкспортируются в третьи страны. Но запрета на закупку топлива для использования внутри блока не будет.

"Обсуждения все еще находятся на ранней стадии, и некоторые государства-члены скептически относятся к этим предложениям" , - пишет Bloomberg.

Издание пишет, что в рамках 14-го пакета ограничений рассматривает введение санкций против судов российского "теневого флота". Это необходимо для обеспечения потолка цен на российскую нефть.

Члены ЕС зависят от российского газа

Некоторые из российских проектов СПГ, на которые будут распространяться эти меры, уже сталкиваются с ограничениями на оборудование, используемое для производства и добычи сжиженного природного газа, а также на другие технологии и услуги.

ЕС также принял меры, которые позволили бы отдельным странам блокировать поставки газа из России на добровольной основе, хотя большая часть оставшихся потоков связана с долгосрочными контрактами.

Евросоюз, особенно страны Центральной Европы, по-прежнему зависит от поставок газа из России. Россия поставляет около 18 миллиардов кубометров СПГ в европейские порты, в основном во Францию, Испанию и Бельгию. Причем около 1 миллиарда кубометров из них затем реэкспортируют.

Санкции Запада против российского СПГ

Reuters писало, что компания "Новатек" вынуждена свернуть свой огромный проект "Арктик СПГ-2" после того, как западные санкции ограничили доступ к танкерам ледового класса. Вместо этого РФ сосредоточится на развитии своего проекта в порту Мурманск.

А вчера Reuters сообщало, что экспорт сжиженного газа из России может стагнировать в ближайшие четыре года. Это связано с западными санкциями.