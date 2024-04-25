Обстрел вокзала в Балаклее: электричка была в 15 метрах от эпицентра попадания

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате российского ракетного удара по железнодорожному воклазу в Балаклее повреждены окна и крыша, электропоезд в момент удара был в 15 метрах от попадания, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Синегубов в Telegram, Харьковская областная прокуратура.

"В здании железнодорожного вокзала выбиты окна и повреждена крыша. Также поврежден и электропоезд, который в момент обстрела был на расстоянии 15 метров от эпицентра попадания".

По данным прокуратуры, повреждены и железнодорожные пути. Тип ракеты устанавливают. В общей сложности ранения получили 10 мирных жителей.

Что предшествовало: