Россия пригрозила Польше ударом, если Варшава разместит у себя ядерные объекты НАТО

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что в случае размещения в Польше ядерных объектов стран НАТО они станут "законной военной целью" для России, сообщает Деловая столица.

Его цитирует российское пропагандистское агентство ТАСС.

По словам Рябкова, "подвижек в этом направлении безопасности Польши не добавят, а соответствующие объекты точно станут целью" для РФ и в военном планировании они будут "на переднем плане".

Рябков утверждает, что расширение ядерной миссии НАТО носит "дестабилизационный и угрожающий" характер и якобы обостряет угрозу для Москвы.

Дискуссию о размещении ядерных объектов НАТО в Польше российский чиновник назвал "развивающейся историей", и Москва и дальше за ней следит.