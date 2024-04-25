Россия пригрозила Польше ударом, если Варшава разместит у себя ядерные объекты НАТО
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что в случае размещения в Польше ядерных объектов стран НАТО они станут "законной военной целью" для России, сообщает Деловая столица.
Его цитирует российское пропагандистское агентство ТАСС.
По словам Рябкова, "подвижек в этом направлении безопасности Польши не добавят, а соответствующие объекты точно станут целью" для РФ и в военном планировании они будут "на переднем плане".
Рябков утверждает, что расширение ядерной миссии НАТО носит "дестабилизационный и угрожающий" характер и якобы обостряет угрозу для Москвы.
Дискуссию о размещении ядерных объектов НАТО в Польше российский чиновник назвал "развивающейся историей", и Москва и дальше за ней следит.