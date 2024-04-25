Зеленский рассказал, о чем будут говорить на следующем "Рамштайн"
Президент Владимир Зеленский сообщил, какие темы будут обсуждаться на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") 26 апреля, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит видеообращение Зеленского.
"Готовимся к завтрашнему заседанию „Рамштайн" - будем говорить в частности о том, как можно быстрее преодолеть сложности и проблемы, которые накопились за полгода, когда мы ждали решений об американской поддержке".
По его словам, "политически мы уже сработали ради поддержки".
"Теперь надо, чтобы сработали и по наполнению пакетов нужным оружием, и по логистике", - отметил он.
Зеленский поблагодарил все страны, которые в это время приняли свои новые решения о помощи Украине, военным, городам и общинам.
Напомним:
21 заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") состоится 26 апреля в виртуальном формате.