Лубинец: Катар начнет переговоры с РФ по возвращению из плена украинцев

Катар начнет переговоры с представителями Российской Федерации по возвращению из плена украинских гражданских лиц, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил уполномоченый Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире национального телемарафона.

По словам омбудсмена, есть согласование катарской стороны, что они готовы начать переговоры с российской стороной о возвращении гражданских заложников.

Визит Лубинца в Катар

Вчера детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова заявила о якобы оочной встрече с украинской делегацией и о якобы договоренности по поводу детей.

Однако Лубинец опроверг это и уточнил, что Украина возвращает детей из депортации при содействии партнеров, в частности, Катара.

Сегодня омбудсмен сообщил, что Украина передала Катару список с именами 561 ребенка , незаконно вывезенного оккупантами в Россию. Он уже прорабатывается российской стороной.