В Пентагоне объяснили, для каких целей предоставили Украине ATACMS

В Министерстве обороны США объяснили, для каких целей Украине были предоставлены дальнобойные ракеты ATACMS, сообщает Деловая столица.

Об этом пишет The New York Times.

Высокопоставленный чиновник министерства обороны США сообщил, что цель новых систем большой дальности состоит в том, чтобы усилить давление на Крым, центр российских воздушных и сухопутных сил, "где сейчас у России относительно безопасное убежище".

Однако представители Пентагона отказались назвать точное количество систем большой дальности, отправленных в Украину.

Как сообщалось, 24 апреля Джо Байден подписал утвержденный Сенатом пакет законопроектов о помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму в 95 млрд долларов, а также о конфискации активов РФ по сокращенной процедуре.

Пентагон сразу объявил о новом пакете военной помощи для Украины на 1 миллиард долларов.