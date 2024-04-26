Греция не будет передавать Украине свои системы ПВО Patriot

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сказал, что Греция не собирается поставлять Украине ни С-300, ни Patriot.﻿﻿ Об этом Мицотакис заявил в интервью Iefimerida, сообщает Украинская правда.

По словам Мицотакиса, Грецию спросили об этом оружии и власти объяснили, почему мы может его отдать.

"Греция поддерживала Украину различными способами, оборонными материалами. Но мы с первого момента сказали, что не можем избавиться от систем вооружений, которые имеют решающее значение для наших возможностей сдерживания" , – заявил премьер Греции.

"У нас есть избыток материала, которым мы можем поддержать Украину, мы это сделали, и я считаю, что это правильный выбор. И, если мы сможем найти такой материал, мы будем продолжать это делать. Но системы противовоздушной обороны, о которых вы упомянули, являются критически важными для защиты воздушного пространства Греции и не будут предоставлены Украине" , – добавил Мицотакис.

22 апреля стало известно, что Греция и Испания находятся под сильным давлением со стороны своих союзников по ЕС и НАТО относительно предоставления Украине дополнительных систем противовоздушной обороны.