Курс валют НБУ на 26 апреля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 26 апреля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 25 апреля, вырос до уровня 39.6702 за 1 доллар.
Курс евро вырос до уровня 42.5205 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 55 коп до 49.6274 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос на 26 коп до 43.4266 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 9 коп до 9.8591 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|39.670200
|EUR
|Евро
|42.520500
|GBP
|Фунт стерлингов
|49.627400
|CHF
|Швейцарский франк
|43.426600
|PLN
|Польский злотый
|9.859100
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.