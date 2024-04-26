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Курс валют НБУ на 26 апреля

Курс валют НБУ на 26 апреля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 26 апреля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 25 апреля, вырос до уровня 39.6702 за 1 доллар.

Курс евро вырос до уровня 42.5205 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 55 коп до 49.6274 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 26 коп до 43.4266 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 9 коп до 9.8591 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 39.670200 +0.1986
EUR Евро 42.520500 +0.3372
GBP Фунт стерлингов 49.627400 +0.5524
CHF Швейцарский франк 43.426600 +0.2599
PLN Польский злотый 9.859100 +0.0935

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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