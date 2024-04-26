Курс валют НБУ на 26 апреля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 26 апреля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 25 апреля, вырос до уровня 39.6702 за 1 доллар.

Курс евро вырос до уровня 42.5205 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 55 коп до 49.6274 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 26 коп до 43.4266 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 9 коп до 9.8591 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 39.670 200 EUR Евро 42.520 500 GBP Фунт стерлингов 49.627 400 CHF Швейцарский франк 43.426 600 PLN Польский злотый 9.859 100

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.