Генсек НАТО назвал условие хороших отношений Китая с Западом
Китай должен прекратить свою поддержку России в войне против Украины, если хочет иметь хорошие отношения со странами Запада. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время речи в Берлине, сообщает Новое время.
Столтенберг напомнил, что дружественные России азиатские страны являются «жизненно важными» для военных усилий РФ, и прежде всего — Китай, который поддерживает военную экономику России.
«Он делится с Россией высокими технологиями, такими как полупроводники и другие товары двойного назначения. В прошлом году Россия импортировала 90 процентов своей микроэлектроники из Китая — это используется для производства ракет, танков и самолетов», — рассказал Столтенберг.
Он добавил, что вся эта помощь помогает россиянам укреплять свою оборонно-промышленную базу, причинять больше смертей и разрушений в Украине и избегать влияния санкций и экспортного контроля.
«Китай заявляет, что хочет иметь хорошие отношения с Западом. В то же время Пекин продолжает подпитывать крупнейший вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. Они не могут иметь и то, и другое», — отметил генсек НАТО.