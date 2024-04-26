Генсек НАТО назвал условие хороших отношений Китая с Западом

Китай должен прекратить свою поддержку России в войне против Украины, если хочет иметь хорошие отношения со странами Запада. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время речи в Берлине, сообщает Новое время.

Столтенберг напомнил, что дружественные России азиатские страны являются «жизненно важными» для военных усилий РФ, и прежде всего — Китай, который поддерживает военную экономику России.

«Он делится с Россией высокими технологиями, такими как полупроводники и другие товары двойного назначения. В прошлом году Россия импортировала 90 процентов своей микроэлектроники из Китая — это используется для производства ракет, танков и самолетов» , — рассказал Столтенберг.

Он добавил, что вся эта помощь помогает россиянам укреплять свою оборонно-промышленную базу, причинять больше смертей и разрушений в Украине и избегать влияния санкций и экспортного контроля.