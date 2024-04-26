РФ за сутки потеряла 950 военных и 31 артсистему – данные Генштаба

Россия за минувшие сутки потеряла в Украине около 950 военных, 15 бронемашин, 31 артиллерийскую систему, 7 танков и другую военную технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери России с 24.02.22 по 26.04.24 ориентировочно составили: