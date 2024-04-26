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РФ за сутки потеряла 950 военных и 31 артсистему – данные Генштаба

РФ за сутки потеряла 950 военных и 31 артсистему – данные Генштаба
Фото: Facebook

Россия за минувшие сутки потеряла в Украине около 950 военных, 15 бронемашин, 31 артиллерийскую систему, 7 танков и другую военную технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери России с 24.02.22 по 26.04.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 463 930 (+950) человек,
  • танков − 7 262 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин − 13 957 (+15) ед,
  • артиллерийских систем − 11 867 (+31) ед,
  • РСЗО − 1 049 (+0) ед,
  • средств ПВО − 772 (+0) ед,
  • самолетов − 348 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9461 (+12) ед,
  • крылатых ракет − 2 119 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 15 984 (+35) ед,
  • специальной техники – 1 962 (+16) ед.

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