РФ за сутки потеряла 950 военных и 31 артсистему – данные Генштаба
Россия за минувшие сутки потеряла в Украине около 950 военных, 15 бронемашин, 31 артиллерийскую систему, 7 танков и другую военную технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери России с 24.02.22 по 26.04.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 463 930 (+950) человек,
- танков − 7 262 (+7) ед,
- боевых бронированных машин − 13 957 (+15) ед,
- артиллерийских систем − 11 867 (+31) ед,
- РСЗО − 1 049 (+0) ед,
- средств ПВО − 772 (+0) ед,
- самолетов − 348 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9461 (+12) ед,
- крылатых ракет − 2 119 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 15 984 (+35) ед,
- специальной техники – 1 962 (+16) ед.