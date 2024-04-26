Британский корабль сбил ракету хуситов вблизи Йемена

Эсминец британского Королевского военно-морского флота HMS Diamond сбил ракету, выпущенную поддерживаемыми Ираном йеменскими боевиками-хуситами, сообщает Европейская правда.

Эсминец Diamond защищал торговое судно в Аденском заливе и применил ракетный комплекс Sea Viper для уничтожения ракеты, которая была запущена с территории Йемена.

Британский министр обороны Грант Шаппс заявил, что это был первый случай, когда военный корабль британского флота перехватил ракету в бою со времен войны в Персидском заливе в 1991 году.

По его словам, это нападение продемонстрировало, насколько опасным становится мир и как негосударственные субъекты получают "очень сложное оружие" от таких государств, как Иран.

"Это свидетельствует о том, что мир изменился и почему 2,5 процента являются такими важными" , – сказал он, имея в виду слова премьер-министра Британии Риши Сунака об обязательстве потратить еще миллиарды фунтов стерлингов на оборону до 2030 года.

Ранее США отразили воздушную атаку поддерживаемых Ираном йеменских боевиков-хуситов в водах Аденского залива. Кроме того, греческий военный корабль перехватил два беспилотника хуситов в Красном море.