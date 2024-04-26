Власти Грузии возмутились решением в ЕС касательно закона об "иноагентах"

Генсек правящей партии Грузии Грузинская мечта Каха Каладзе отреагировал на принятую Европарламентом резолюцию, осуждающую закон об «иноагентах».﻿ На брифинге он назвал резолюцию «позорной» и отметил, что поддержавшие ее депутаты «стоят на стороне непрозрачности и темноты». Ссылаясь на грузинские СМИ, сообщает Новое время.

«Позорной резолюцией депутаты Европарламента также призывают нас отказаться от закона о прозрачности. Хотят, чтобы в нашу страну скрыто утекали черные деньги, которые потом используются на деструктивные действия против нашей страны. Парадокс, но этой записью депутаты, которые поддержали резолюцию, стоят на стороне непрозрачности, темноты.

И это на фоне того, что в ближайшее время сам Евросоюз примет гораздо более тяжелый закон об иностранном финансировании. Этой записью в резолюции они нам прямо сказали, что нам запрещено то, что делают сами они» , — сказал Каладзе.

Он также отметил, что резолюция якобы «спровоцировала» действия «радикальной оппозиции», которая через несколько минут после публикации резолюции «выстроились друг за другом перед камерами и пытаются обмануть людей, будто нам отменяют безвизовый режим».

По словам Каладзе, отмена визовой либерализации и начало этого процесса требует согласия 27 государств-членов Евросоюза.

«К счастью, в европейской бюрократии еще есть здоровые политические силы, которые не дадут толчка такому «позорному шагу» , — отмечает Каладзе.

Ранее в Европарламенте призвали ЕС не начинать переговоры о членстве с Грузией из-за закона об «иноагентах». В резолюции депутаты осуждают повторное внесение в парламент законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», подчеркивают, что это не соответствует ценностям ЕС, противоречит амбициям Грузии по вступлению в блок, наносит ущерб репутации страны и ставит под угрозу ее евроатлантическую интеграцию.