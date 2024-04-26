Дуда: Пролет российских ракет грозит большей войной

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что инциденты с пролетом российских ракет в воздушном пространстве стран-членов НАТО грозят разжечь более широкую войну. Об этом польский президент сказал в интервью The Wall Street Journal, сообщает Европейская правда.

Последний инцидент с пролетом российской ракеты над территорией Польши произошел 24 марта, когда российская крылатая ракета, направленная на западную Украину, вошла в польское воздушное пространство на 39 секунд.

"У нас нет никаких сомнений, что это российские провокации, когда ракета входит в наше воздушное пространство, затем разворачивается и улетает в Украину" , – отметил Дуда.

Хотя силы НАТО пока не пытались перехватить ракеты РФ, Дуда выразил обеспокоенность тем, что такие действия могут привести к удару по польской территории, разрушению инфраструктуры или человеческим жертвам.

"Это самая опасная ситуация, которую мы можем себе представить сегодня, потому что это ситуация, в которой мы можем сказать, что Россия начала войну" , – отметил он.

По его словам, сбивание ракеты над польским воздушным пространством может привести к жертвам от обломков, но в то же время члены НАТО также опасаются сбивать российские ракеты над Украиной, что, по их мнению, означает прямое вмешательство в избегаемый членами Альянса конфликт.

Дуда отказался ответить, как его страна отреагирует, если российская ракета действительно приведет к жертвам в Польше, или попытается ли он ссылаться на соглашение о коллективной обороне НАТО.

"Я считаю, что мы должны пытаться избежать ситуации, в которой Россия могла бы сказать, что ее спровоцировал НАТО. Пока именно Россия провоцирует, и все это видят" , - резюмировал он.

В ночь на 24 марта в 4.23 утра произошло нарушение польского воздушного пространства одной из маневренных ракет, запущенных авиацией дальнего действия России. Ракета вошла в воздушное пространство Польши в районе села Осердув в Люблинском воеводстве. Она была там 39 секунд.