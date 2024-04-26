Маск снова обошел Цукерберга за состоянием – Bloomberg

Марк Цукерберг стал беднее на 20 миллиардов долларов из-за падения акций Meta Platforms, что позволило Илону Маску из Tesla закрепить свой статус третьего богатейшего миллиардера в мире. Об этом пишет Bloomberg.

Указывается, что акции Meta упали на 16% после того, как компания заявила, что продажи во втором квартале, вероятно, будут ниже оценок. Вместе с тем, Илон Маск увеличил состояние на 400 миллионов долларов до 178 миллиардов долларов, поскольку акции Tesla выросли.

"Ранее в этом месяце миллиардеры поменялись рейтингами: 39-летний Цукерберг обогнал Маска впервые с 2020 года после новостей о падении поставок автомобилей Tesla" , – указывает издание.

Bloomberg указывает, что акции компании Meta в Менло-Парк в Калифорнии в четверг упали больше всего с октября 2022 года после того, как компания увеличила оценки расходов в год. Акции же Tesla начали расти после того, как Маск пообещал уже в этом году предложить более дешевые автомобили.

Состояние Маска получено преимущественно благодаря его доле в компании-производителе электромобилей, а также капиталам в Space Exploration Technologies и X, ранее известном как Twitter. Состояние Цукерберга в значительной степени связано с акциями Meta.