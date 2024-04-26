Материнская компания Google впервые в истории выплатит дивиденды

Американский технологический гигант Alphabet, который является материнской компанией Google, объявил о первых своих в истории выплатах дивидендов и выкупе акций на 70 млрд долл, сообщает Экономическая правда.

Alphabet в первом квартале 2024 года получила выручку в размере 80,54 млрд долл, что более чем на 10 млрд долл больше, чем за аналогичный период предыдущего года (69,8 млрд долл).

Кроме того, чистая прибыль компании выросла до 23,66 млрд долл против 15,05 млрд долл в прошлом году. В расчете на одну акцию она составила 1,89 долл.

Также Alphabet объявила о планах выплатить квартальные дивиденды в размере 20 центов на акцию и одобрила дополнительный выкуп своих акций классов А и С на сумму до 70 млрд долл. Выплата дивидендов планируется на 17 июня.