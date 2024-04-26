В Госдепе прокомментировали приостановку Украиной консульских услуг для мужчин

В Госдепартаменте США назвали приостановку консульских услуг за границей для украинских мужчин мобилизационного возраста "сложным вопросом". Об этом заявил официальный представитель дипломатического ведомства США в Брюсселе Дэниел Сайзек, сообщает Радио Свобода.

"Сложный вопрос, понятно, что делать особенно с мужчинами, которые сейчас вне Украины. Но правительство Украины имеет право определять свою политику. Нет никакого решения или позиции до сих пор от правительства США - помощи или не помогать Украине в этой области" , - ответил представитель Госдепартамента на вопрос, будут ли Украине помогать Соединенные Штаты с возвращением мужчин домой.

Сайзек также добавил, что судьба граждан Украины – прежде всего ее дело, и отметил, что украинскому правительству следует «внимательно действовать по этому вопросу».

"Понятно, что нужны люди для ВСУ, чтобы защищать страну... Это сложный вопрос и трудно сказать. Важно, что Европа, и в определенной степени США тоже, - приветствовали украинцев, которые решили, что им и их семьям нужно было уехать из Украины, и это была еще одна важная часть поддержки Европы, например. В то же время правильно, что правительству Украины нужно интенсивно и серьезно изучать ситуацию. И ситуацию с людьми для ВСУ - это естественно, и правительство США уважает право правительства Украины определять свою политику" , – отметил представитель Госдепа.

Накануне правительство Украины запретило пересылать загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за границу. Согласно постановлению правительства от 23 апреля мужчины от 18 до 60 лет смогут получить документы только на территории Украины.

С 23 апреля МИД Украины ограничил предоставление консульских услуг мужчинам в возрасте 18-60 лет за границей, включая оформление заявок на получение загранпаспортов и их выдачу. Как объяснили в министерстве, это связано с принятием Верховной Радой закона о мобилизации, который вступит в силу 18 мая 2024 года.

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