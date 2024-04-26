"Слуга" объяснил ограничение предоставления консульских услуг за рубежом

Решение Министерства иностранных дел о приостановлении предоставления консульских услуг мужчинам призывного возраста за границей является чрезвычайной мерой. Сейчас необходимо, чтобы граждане выполняли свой конституционный долг по защите родины, и это должен обеспечивать, в частности, и МИД. Об этом заявил нардеп от Слуги народа, глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко, сообщает Лига.net.

Как отметил нардеп, решение МИД является временным шагом, чтобы согласовать документацию с новым законом о мобилизации и наладить новые механизмы работы.

Пока закон о мобилизации вступит в силу, могут возникать кризисные ситуации, потому что люди могут массово обращаться в зарубежные представительства, чтобы обновить документы, отметил Мережко.

"Они могут бежать в консульские учреждения и, пока закон не вступил в силу, требовать документы. Поэтому приняли такое временное решение. Но это – чрезвычайная мера. Возможно, не самый лучший вариант, но у нее есть определенная логика" , – сказал Мережко.

Он объяснил, что такая ситуация, как в Варшаве, когда украинцам перестали выдавать документы, кроме детей до 12 лет, это – технические вопросы, и нужно подождать, пока система консульских услуг возобновится.

"Большой наплыв людей и нужно продумать механизм, как с этим работать. На уровне страны – разная нагрузка. Сейчас это временный ажиотаж. Это временный переучет, чтобы потом нормально функционировать" , – объяснил нардеп.

Он считает, что решение о консульских услугах не повлияет на временно перемещенных лиц, в частности на тех, кто законно находится в стране.

"Вопрос может быть у тех людей, которые пытаются до изменения правил получить необходимые документы. Здесь речь идет о мужчинах призывного возраста" , – сказал Мережко.

МИД должен обеспечивать необходимость выполнения гражданами своей конституционной обязанности по защите родины, заявил он.