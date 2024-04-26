Швеция отправит в Латвию военных в рамках обязательств по НАТО

Правительство Швеции отправит небольшой контингент военных в многонациональные силы НАТО в Латвии в рамках вклада страны в трансатлантический альянс. Об этом объявил в четверг премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, сообщает Европейская правда.

По словам Кристерссона, Швеция в скором времени достигнет "полной военной интеграции" с НАТО, и в рамках вклада страны в Альянс новый член предоставит примерно 400-500 военнослужащих в многонациональные силы НАТО в Латвии к началу 2025 года вместе с боевыми машинами Stridsfordon 90, вездеходами Pansarterrä и танками Leopard.

"Вооруженным силам Швеции теперь будет поручено подготовить шведский вклад" , – сказал премьер-министр Швеции.

Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО после вторжения России в Украину в 2022 году. В то время как Финляндия стала членом в апреле 2023 года, Швеция стала 32-м членом НАТО в марте 2024-го, положив конец более чем двухвековой военной внеблоковости.

Миссия в Латвии является частью так называемых передовых сухопутных войск НАТО (FLF), созданных в трех странах Балтии и Польши в 2017 году. Однако после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году в НАТО решили также создать такие войска в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

По словам Кристерссона, Швеция сейчас "говорит только о солдатах, которых можно развернуть". Однако он не сказал, можно ли также отправлять в Латвию полностью подготовленных призывников, поскольку необходим дополнительный опыт.

"Мы внимательно смотрим, как это сделали Финляндия, Норвегия и другие страны. Но пока это не стоит на повестке дня" , – сказал Кристерссон, добавив, что он не верит, что безопасность Швеции будет скомпрометирована отправкой войск за границу.

"Защита НАТО буквально начинается в Латвии" , – сказал Кристерссон, добавив, что шведские солдаты, развернутые в Латвии, вернутся еще лучше обученными.

Батальон будет находиться под командованием Канады, а шведская армия будет меняться вместе с датской армией каждые шесть месяцев на военной базе Адажи вблизи Риги.

Отправка войск за границу требует одобрения парламента Швеции, поэтому шведское правительство должно представить законопроект в парламенте, чтобы его предложение было одобрено. Однако многие ожидают, что это одобрение будет предоставлено, поскольку шведские лидеры и парламентарии – кроме меньшинства левых и зеленых депутатов – соглашаются с подходом Швеции к участию в НАТО.