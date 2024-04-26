Зеленский в годовщину катастрофы на ЧАЭС: Радиация не признает границ

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину Чернобыльской катастрофы напомнил об оккупации ЧАЭС в 2022 году и заявил о необходимости передачи под контроль Украины Запорожской атомной электростанции.

Об этом говорится в сообщении Зеленского в Telegram-канале.

"Радиация не признает границ и не различает государственные флаги. Чернобыльская катастрофа продемонстрировала миру, как быстро могут возникнуть смертельные угрозы" , - говорится в сообщении.

Зеленский напомнил, что десятки тысяч людей ценой своего здоровья и жизни "остановили разрастание Чернобыльской катастрофы".

Президент отметил, что во время 35-дневной оккупации ЧАЭС в 2022 году российские оккупанты разграбили лаборатории, взяли в плен охрану и издевались над персоналом, использовали станцию для развертывания дальнейших военных действий.

Он также отметил необходимость возвращения под контроль Украины Запорожской АЭС.

"Уже 785 дней самая большая в Европе Запорожская атомная станция в заложниках у российских террористов. И это обязанность всего мира – давить на Россию так, чтобы ЗАЭС была освобождена и возвращена под полный контроль Украины и чтобы все атомные объекты в Украине были обеспечены от российских ударов.