Инфляция в Украине на минимуме за 10 лет: что происходит с ценами
Ценовая ситуация на потребительском рынке в марте 2024 года оставалась стабильной. Потребительские цены выросли на 0,5% за месяц, что в итоге обусловило дальнейшее замедление годовых темпов до 3,2%. Об этом говорится в обзоре Минэкономики, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
По данным министерства, мартовский показатель инфляции - самый низкий за последнее десятилетие. По расчетам Минэкономики, в мирные 2019-2021 годы цены на протяжении марта в среднем росли на 1,1%.
По данным министерства, сдерживающее инфляцию влияние имели:
- затоваренность продовольственного рынка в условиях логистических осложнений и ограничений на экспорт украинской сельхозпродукции, введенных рядом европейских стран;
- сдержанный в условиях войны спрос;
- неизменный контроль за ценовой ситуацией со стороны государства путем удержания стабильными подавляющего большинства коммунальных тарифов;
- улучшение инфляционных ожиданий украинцев;
- относительно устойчивый обменный курс гривны к иностранным валютам и практическая неизменность монетарных условий.
Прогноз по инфляции
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз по росту потребительских цен в Украине в 2024 году с 8,6% до 8,2%.
Как отметил глава НБУ Андрей Пышный, центробанк прогнозирует умеренное усиление инфляционного давления в этом году, учитывая ожидаемое исчерпание эффектов больших урожаев предыдущего года, последующее возобновление потребления и повышение расходов бизнеса в условиях войны.