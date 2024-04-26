США в ОБСЕ: Россия массированно атакует Украину по "сирийской тактике"

Российские войска, нанося повторные авиационные и ракетные удары в Украине по гражданским, в том числе по медикам и спасателям, повторяют собственную тактику в Сирии. Об этом заявил временно поверенный в делах миссии США при ОБСЕ Тимоти Ганвей во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Укринформ.

"Я хотел бы сосредоточиться на достоверных сообщениях о том, что российские военные наносят повторные удары в Украине по гражданскому населению, в том числе по прибывающим парамедикам и лицам, чтобы помочь жертвам первого удара. Российское правительство последует собственный пример в Сирии, где оно совершил десятки таких авиаударов, в результате которых погибли гражданские, сотрудники экстренных служб и гуманитарные работники" , - сказал американский дипломат.

Он напомнил, что в отчете Московского механизма ОБСЕ 2022 эксперты отметили "четкие закономерности нарушения международного гуманитарного права российскими войсками во время ведения боевых действий". Отдельно рассматривались повторные атаки на гражданское население, в частности, удар "Калибром" 1 марта 2022 года по площади Свободы перед Харьковской ОГА.

"За 5-7 минут после прибытия спасателей произошел второй удар аналогичной ракетой, попавшей в здание. Это означает, что спасатели и раненые в результате первой атаки были намеренно избраны мишенью" , - заявил Ганвей.

По его словам, с тех пор появились доказательства того, что Россия убила более 90 медицинских работников, полицейских и пожарных и ранила около 350 гражданских лиц по всей Украине, используя эту тактику.

"Вызывает беспокойство тот факт, что Россия все чаще использует этот тип атак. Управление ООН по координации гуманитарных дел заявило, что в последние недели наблюдается "особо тревожная картина" таких ударов. Только в марте и апреле в результате повторных атак России, направленных против тех, кто первыми реагирует на чрезвычайные ситуации, погибли около 30 спасателей в Одессе, Харькове и Запорожье, а более 20 получили ранения" , - сказал представитель США.

Ганвей подчеркнул, что нарушения международного гуманитарного права российскими войсками не должны оставаться безнаказанными, и кампания России против гражданского населения Украины должна быть приостановлена.