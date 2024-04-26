Стоимость нефти Brent и WTI продолжает расти

Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются по утрам в пятницу после роста в последние часы торгов накануне, сообщает Enkorr.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на 8:01 по киевскому времени составляет $89,35 за баррель, что на $0,34 (0,38%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты выросли в цене на $0,99 (1,1%), до $89,01 за баррель.

Котировки фьючерсов по сорту WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на указанное время повысились на $0,29 (0,35%) и составили $83,86 за баррель. По итогам прошедшей сессии контракт подорожал на $0,76 (0,9%), до $83,57 за баррель.

Большую часть прошедшей сессии нефть торговалась в минусе, сумев выйти в плюс на исходе торгов. Такие колебания были вызваны низким объемом торгов, сказал директор Velandera Energy Partners Маниш Радж в интервью MarketWatch.

"Слишком многие инвесторы сыграли на снижение, и теперь они пытаются закрыть свои позиции" , – считает он.

Накануне Министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 6,368 млн баррелей. Падение стало максимальным с января, причем снижение было зафиксировано впервые за пять недель. Несмотря на это, цены на нефть в среду слабо снизились.

"Быки", вероятно, очень расстроены реакцией рынка на более значительное, чем ожидалось, падение запасов нефти", – отметили аналитики брокерской компании Zaner.