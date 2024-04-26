ВАКС отстранил от должности замглаву Запорожского облсовета

Заместителя главы Запорожской областной рады, которого в феврале разоблачили на взятке, отстранили от занимаемой должности. Об этом проинформировала Специализированная антикоррупционная прокуратура, сообщает Зеркало недели.

Такое решение Высший антикоррупционный суд принял во время заседания 25 апреля. Заместителя главы Запорожской облрады, также являющегося ее депутатом, отстранили на один месяц.

В то же время, как пишет «Суспільне», речь идет о Владиславе Куценко. В частности, ВАКС лишь частично удовлетворил ходатайство Национального антикоррупционного бюро.

Во время заседания суда детектив НАБУ Назарий Кравчук отметил, что подозреваемый до сих пор может влиять на других лиц, хотя полномочия облрады передали Запорожской военной администрации.

В свою очередь Куценко отверг версию НАБУ о его противоправных действиях в составе организованной группы. Он заявил, что якобы Нацбюро «систематически использует материалы, в которых я не прохожу, как средство политического давления». По версии Куценко, доказательств того, что он руководил организованной группой, якобы нет. И показания, по словам замглавы облрады, есть на других людей.

Куценко также заявил, что якобы направил письмо главе Запорожской облрады Елене Жук и «руководителю юридического департамента» с просьбой исключить рабочее взаимодействие с участниками уголовного производства. Таким образом, по словам подозреваемого, он принял меры, чтобы сделать невозможным собственное влияние на свидетелей.

На взятке его вместе с помощником и местным депутатом разоблачили 19 февраля 2024 года. Правоохранители зафиксировали четыре передачи денег на общую сумму 650 тысяч гривен.

Эти средства фигуранты дела в течение 2023-2024 годов предоставили одному из директоров областной больницы. По данным следствия, директор должен способствовать победе нужных компаний в медзакупках и проводить финансовые операции в интересах определенных учреждений. Куценко подозревается по ч. 4 статьи 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).